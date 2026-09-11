Prețul motorinei la pompă a atins, vineri, un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 6,0556 dolari, conform datelor de la Asociația Americană a Automobilului (AAA), transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Prețul motorinei a atins un maxim istoric în SUA. Cât costă acum un galon - Profimedia

În California, prețul motorinei este de aproape opt dolari pe galon. Calul de povară al economiei mondiale, motorina este folosită peste tot, de la generarea energiei și încălzirea locuințelor la echipamente pentru ferme și combustibil. Deși puțini americani sunt expuși direct la motorină în cadrul achizițiilor lor de zi cu zi, aceasta are un aport major la prețul alimentelor, costul transportului și al construcțiilor, astfel încât impactul prețurilor record va fi perceput de consumatori. În plus, cererea crește toamna, pentru lucrările agricole și încălzirea locuințelor.

Casa Albă are puține instrumente pentru reducerea prețurilor pe plan intern

Turbulențele geopolitice au afectat sever capacitatea de a produce și transporta cantități suficiente de combustibil. În Rusia, atacurile din ultimele luni ale dronelor ucrainene au dus la interzicerea exportului de motorină. Iar închiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea capacității de rafinare din cauza război împotriva Iranului au limitat atât producția cât și distribuția.

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Majorarea costurilor reprezintă o problemă pentru Partidul Republican al președintelui Donald Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Ele s-ar putea dovedi critice în Maine, unde este cea mai ridicată pondere a gospodăriilor la nivel național care folosește păcură pentru încălzire, și în statele agricole, cum ar fi Ohio, Kansas și Iowa.

Dar Casa Albă are puține instrumente pentru reducerea prețurilor pe plan intern, eliberarea suplimentară din rezerva strategică de țiței sau interzicerea exporturilor. Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA, a spus că nicio idee nu este exclusă, când a fost întrebat de restricții la exportul de motorină, dar a indicat că astfel de măsuri au dus în trecut la majorarea prețurilor.

Înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, prețul mediu la nivel național în SUA pentru un galon de motorină era de aproximativ 3,76 dolari, potrivit AAA. Prețurile au crescut rapid pe măsură ce costul țițeiului, principalul ingredient al motorinei, precum și al benzinei, a urcat vertiginos pe fondul întreruperilor lanțurilor de aprovizionare și al reducerilor de producție în Orientul Mijlociu.