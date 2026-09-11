Au apărut imagini de la scandalul în care au fost implicaţi generalul Dorin Ioniţă şi amanta sa. În imaginile suprinse de camerele de supraveghere a blocului se vede cum generalul o loveşte cu bestialitate pe amanta sa, după ce femeia îl împinge.

A început o tiradă de pumni, după care femeia este pusă la pământ şi lovită cu picioarele. După acest incident, amanta a cerut ordin de protecţie provizoriu, pe care l-a obţinut pentru 5 zile.

Imediat după asta, bărbatul a plecat de acasă, luând cu el un pistol. S-a dus la casa din Prahova, unde ulterior s-a sinucis.

Ce spun oamenii legii

IPJ Ilfov a informat joi că, în jurul orei 20:17, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de un bărbat.

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Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani.

În acest context, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de cinci zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligaţia bărbatului de a păstra o distanţă minimă de 200 de metri faţă de aceasta.

Sursele citate au menţionat că, în cursul nopţii, în jurul orei 1:24, poliţiştii de la Ilfov ar fi fost sesizaţi de soţia generalului, care a relatat faptul că bărbatul, cunoscut ca deţinător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Poliţiştii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea şi localizarea bărbatului, precum şi pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane.

Vineri dimineaţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că bărbatul a fost găsit decedat, de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună din judeţul Prahova.