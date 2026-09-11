Au venit rezultatele anchetei epidemiologice în cazul celor aproape 60 de turiști care s-au îmbolnăvit, săptămâna trecută, la restaurantul hotelului Neko din Saturn. Din cauza numărului mare de victime a fost declanşat Plan Roşu pe litoral. Culmea, rezultatele analizelor contrazic explicațiile date atunci de bucătarul care a încercat să dea vina pe turişti şi pe obiceiurile lor alimentare.

"Sunteţi bolnavi pentru că beţi foarte multe sucuri reci, mâncaţi ciorbe calde. V-aţi adus de acasă mâncăruri", a declarat Marius Tudorache, bucătar-şef.

Numai că rezultatele anchetei epidemiologice infirmă această explicaţie halucinantă. Se pare că problemele au fost găsite chiar în mâncare servită turiştilor. Vorbim despre ciulamaua de pui şi piureul de cartofi în care s-a găsit un cocktail de bacterii periculoase peste limitele admise.

În plus, unul dintre angajaţii a fost depistat cu stafilococ auriu. Vă reamintim că 58 de turişti, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza incidentului din Saturn.

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Hotelul Neko, închis temporar

În cazul hotelului Neko, din Saturn, unitate în care peste 50 de turiști au necesitat îngrijiri medicale de urgență, inspectorii au identificat deficiențe majore la nivelul blocului alimentar.

Ca urmare, autoritățile au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

În urma controalului, inspectorii au identificat mai multe nereguli legate de igiena, depozitarea, prepararea și păstrarea alimentelor.

Printre acestea se numără nerespectarea temperaturilor corespunzătoare de păstrare în camerele și agregatele frigorifice, precum și menținerea unor produse finite și preparate culinare la temperaturi neconforme.

Au fost constatate și acumulări de murdărie în blocul alimentar, iar rafturile, sistemele de ventilare, hotele, cuptoarele, frigiderele și alte echipamente tehnologice prezentau acumulări de murdărie sau se aflau într-o stare avansată de degradare.