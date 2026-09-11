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Şi-a bătut amanta, s-a ales cu ordin şi s-a sinucis. Ea este iubita secretă a generalul Dorin Ioniță

Şi-a bătut amanta, s-a ales cu ordin şi s-a sinucis. Ea este iubita secretă a generalul Dorin Ioniță Iubita secretă a generalului - Facebook Galerie (4)
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Editor M.P. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 11.09.2026, 11:59 | Modificat la 11.09.2026, 12:35

Noaptea neagră a generalului Dorin Ioniţă. După o ceartă cu amanta, care a cerut şi obţinut ordin de restricţie împotriva sa, fostul comandant al forțelor întrunite s-a sinucis. Totul în decurs de doar cinci ore.

Totul a început în jurul orei 20, în Voluntari, când Alice, femeia cu care generalul avea o relaţie extraconjugală, a sunat la 112 şi a anunţat că a fost agresată fizic de către bărbat. Poliţiştii au venit la faţa locului, iar în urma verificărilor au constat că există un risc iminent pentru victimă. Astfel, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile. Imediat după scandal, la care, la un moment dat, a fost martoră şi soţia, generalul s-a întors acasă.

Noaptea neagră a generalului

După doar câteva ore, a luat un pistol şi a plecat de acasă. S-a îndreptat spre Păuleşti, judeţul Prahova, unde avea o casă în construcţie. În garaj, a decis să îşi pună capăt zilelor. În tot acest timp, soţia a alertat poliţia, în speranţa că ar putea preîntâmpina tragedia.

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Din păcate a fost prea târziu. Generalul în rezervă Dorin Ioniţă a fost găsit împuşcat în cap.

Despre amanta generalului, care locuia în acelaşi oraş, se ştie că este o fostă sportivă de performanță legitimată la CSA Steaua București, activând în cadrul secției de scrimă, specializarea floretă.

Generalul Dorin Ionita a condus Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu’’ din 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023. A trecut în rezervă ca general-locotenent, cu trei stele la data de 31 iulie 2023, decretul fiind semnat de Klaus Iohannis.

M.P.
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