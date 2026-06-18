O navă maritimă încărcată cu peste 6.000 de tone de bitum a eșuat pe Canalul Sulina.

Nava-tanc, sub pavilion Hong Kong, se deplasa din Grecia către portul Galați și avea la bord 18 membri ai echipajului. Aceasta ar fi rămas fără direcție şi a eşuat pe malul drept al canalului navigabil.

În urma incidentului, traficul a fost restricționat temporar. În cele din urmă, nava a fost repusă în funcţiune, iar navigaţia pe Canalul Sulina a fost reluată.

Din fericire, nu au fost raportate victime, pagube materiale sau cazuri de poluare. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele producerii incidentului.