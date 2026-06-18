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Video Navă cu peste 6.000 de tone de bitum, eşuată pe Canalul Sulina. Traficul a fost restricţionat

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.06.2026, 07:47 | Modificat la 18.06.2026, 07:47

O navă maritimă încărcată cu peste 6.000 de tone de bitum a eșuat pe Canalul Sulina. 

Nava-tanc, sub pavilion Hong Kong, se deplasa din Grecia către portul Galați și avea la bord 18 membri ai echipajului. Aceasta ar fi rămas fără direcție şi a eşuat pe malul drept al canalului navigabil.

În urma incidentului, traficul a fost restricționat temporar. În cele din urmă, nava a fost repusă în funcţiune, iar navigaţia pe Canalul Sulina a fost reluată. 

Din fericire, nu au fost raportate victime, pagube materiale sau cazuri de poluare. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele producerii incidentului.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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