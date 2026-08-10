Plimbările prin parc ar trebui să fie, de acum, mai liniștite pentru pietonii din Sectorul 1. Trotinetele nu mai au voie să circule prin parcuri, potrivit noilor reguli stabilite la nivel local.

Măsura vine în contextul numeroaselor situații în care pietonii se trezesc nevoiți să se ferească, uneori în ultima clipă, de cei care circulă cu trotinetele pe aleile aglomerate. În cazurile mai grave, astfel de întâlniri se pot încheia chiar cu accidente.

Interdicțiile nu se opresc însă la parcuri. Sunt vizați și cei care folosesc trotinetele pentru a traversa piețe, târguri sau spații verzi, dar și cei care le lasă astfel încât să blocheze accesul în parcările publice.

Cei care nu respectă regulamentul riscă sancțiuni consistente. Pentru cele mai multe dintre abateri, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.