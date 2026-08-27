Paolo Zampolli, trimisul special al lui Trump pentru parteneriate globale, a fost prezent la Bucureşti pentru a prezenta proiectul parcului care va numele preşedintelui SUA. La conferinţa de presă dedicată evenimentului, Zampolli a fost însoţit de Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

În timpul conferinţei, Zampolli a scos telefonul şi le-a spus jurnaliştilor că încearcă să sune un prieten, fără a-i dezvălui însă identitatea. Apelul lui a fost respins, dar după aproximativ un minut a fost sunat înapoi de preşedintele Nicuşor Dan.

Mesajul transmis de preşedintele SUA

"Vreau să vă spun că preşedintele Trump mi-a cerut ca personal să vă transmit mulţumiri şi oamenilor din România. Proiectul pe care l-am creat împreună este frumos. Ştiu că sunteţi plecat, dar vă mulţumesc", a spus Zampolli la telefon. În acel moment, Nicuşor Dan se afla la Ambasada României din Chişinău, preşedintele fiind într-o vizită în Republica Moldova.

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"Când revenim la România, vom merge împreună (n.red. la parc) şi aştept să vă văd peste câteva zile, în New York", a replicat Nicuşor Dan. Preşedintele României va participa în septembrie la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.