Salarii de 9.000 € pe lună, dar localnicii nu vor acest job. Țara care caută muncitori pe șantier

Elveția se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muncitori în construcții. Peste 20.000 de locuri de muncă sunt neocupate în acest sector, iar companiile caută în special muncitori calificați, precum zidari și șefi de șantier.

Mulți dintre muncitorii care lucrează acum în construcții se apropie de vârsta pensionării, în timp ce tot mai puțini tineri aleg acest domeniu. În același timp, Elveția are o rată foarte scăzută a șomajului, de aproximativ 2,2% - 2,3%. Astfel, firmele de construcții găsesc cu greu oameni pentru posturile disponibile.

Cât se câștigă în construcții

Lipsa de muncitori se vede și în salarii. Un muncitor calificat din construcții poate câștiga între 5.000 și 6.500 de franci elvețieni pe lună, în funcție de calificare, regiune și experiență.

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Veniturile pot urca până la echivalentul a 8.900 de euro pe lună în cazul orelor suplimentare, al sporurilor sau al funcțiilor cu mai multe responsabilități.

Salariile sunt însă raportate la costurile ridicate din Elveția. Chiriile, asigurarea medicală obligatorie și taxele pot consuma o parte importantă din venit, mai ales în zonele în care locuințele sunt foarte scumpe.

Angajatorii elveţieni apelează la muncitorii străini

Pentru a acoperi deficitul de personal, companiile elvețiene apelează tot mai mult la muncitori străini, în special din țări europene precum Portugalia, Italia, Spania și Germania, scrie El Espanol.

Sectorul construcțiilor încearcă în același timp să atragă noi angajați prin formare profesională și recunoașterea calificărilor obținute în alte țări. Digitalizarea și automatizarea sunt alte soluții luate în calcul pentru reducerea deficitului de personal.