Trei mesaje RO-Alert în mai puţin de 12 ore în Tulcea. Radarele MApN au detectat drone lângă graniţă

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, în mai puţin de 12 ore, trei mesaje RO-Alert privind riscul căderii unor drone sau fragmente de drone. Cel mai recent a fost transmis în această dimineaţă la ora 10.18, după ce radarele MApN au detectat ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei, la ora 10.23. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 10.33", au afirmat reprezentanţii MApN.

Totodată, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 10.18.

Locuitorii din Tulcea au mai primit astfel de mesaje, miercuri, la ora 23:05, dar şi joi, la ora 06.54.

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În ambele cazuri au fost detectate drone în Ucraina, în apropiere de frontiera cu România, dar reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Val de alerte din cauza dronelor

32 de drone sau fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost depistate în primele opt luni ale anului, dublu, aproape faţă de tot anul 2025. Cele mai multe în Dobrogea, inclusiv în zona litoralului.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.