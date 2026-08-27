Nicușor Dan, editorial în Fox News, despre ameninţarea Rusiei: România nu va aștepta să fie pusă la încercare

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un editorial publicat de Fox News, despre amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia, rolul strategic al României pe flancul sud-estic al NATO și importanța parteneriatului SUA. Șeful statului a spus că este "președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii".

În textul publicat în Fox News, Nicuşor Dan a mai afirmat că România este pregătită să își consolideze contribuția la apărarea Alianței, inclusiv prin investiții în infrastructură militară și achiziția de tehnică de luptă americană, şi întăreşte ideea că ţara noastră nu va aştepta să fie pusă la încercare.

Textul integral:

"Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare, pe care America și Europa nu își permit să o ignore. În ultimele luni, spațiul aerian românesc a fost încălcat de drone de zeci de ori. Potrivit informațiilor apărute în presă, serviciile americane de informații consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate.

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Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toate statele membre ale Alianței. Privim această situație de la marginea conflictului de ani de zile, cu drone care ne-au încălcat spațiul aerian și resturi ale acestora care au căzut pe teritoriul României. Am învățat direct că descurajarea este pusă la încercare mai întâi la periferia Alianței.

Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente precum acesta. Forța sa se bazează pe două elemente: geografie și încredere. Geografia nu am ales-o. Încrederea, însă, am câștigat-o. Atunci când Operațiunea Epic Fury a avut nevoie de acces și sprijin, România s-a numărat printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Asta face un partener de încredere.

De aceea, recent, i-am trimis pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful Apărării pentru a transmite angajamentul României față de securitatea Mării Negre, împărțirea responsabilităților în cadrul NATO și aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Le-am cerut să continue acest dialog, atât la Washington, cât și la sediul NATO, pentru a răspunde oricăror întrebări pe care aliații noștri americani le-ar putea avea. Și pentru a transmite clar că România este pregătită să își crească atât nivelul angajamentelor, cât și viteza cu care le îndeplinește.

România promite investiții și mai multă responsabilitate în apărare

În spatele acestei oferte se află o premisă simplă: România nu îi cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult.

Suntem recunoscători pentru leadershipul american și înțelegem că această recunoștință trebuie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să își asume o parte mai mare din propria apărare, iar România susține această așteptare prin bani și acțiuni concrete, inclusiv prin obiectivul de a ajunge la cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB până în 2035.

La Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe litoralul Mării Negre, România a început unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară de pe flancul estic al NATO: aproximativ 2,5-3 miliarde de euro pentru extinderea și modernizarea bazei, în proiecte aflate în desfășurare sau planificate.

Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag, Constanța și Dunărea sunt conectate printr-o rețea logistică militară care leagă aerodromuri, drumuri, porturi, poligoane de antrenament și infrastructură pentru aprovizionare. Scopul este ca România și Statele Unite să poată deplasa rapid trupe și echipamente atunci când este cel mai necesar.

Modernizarea forțelor armate române se bazează pe sisteme americane precum apărarea antiaeriană și antirachetă Patriot, sistemele HIMARS, avioanele F-16, tancurile Abrams și cele 32 de aeronave F-35A planificate.

Nu este vorba despre o simplă listă de achiziții. Este o decizie de a asigura interoperabilitatea cu platformele americane și NATO și de a garanta că forțele române sunt pregătite încă din prima zi a unei crize, nu abia după 30 de zile.

"România nu va aștepta să fie pusă la încercare"

Descurajarea nu înseamnă doar ceea ce NATO poate face după izbucnirea unei crize. Înseamnă și să convingă un adversar, înainte ca acel moment să apară, că agresiunea va eșua și că Alianța va răspunde unit.

Pentru asta sunt necesare capabilități militare vizibile, infrastructură rezilientă și voința politică de a le utiliza. Este nevoie, de asemenea, ca aliații să știe că se pot baza unii pe ceilalți nu doar la Washington sau Bruxelles, ci și pe teren, acolo unde geografia și gradul de pregătire determină cât de repede se transformă o decizie în acțiune.

Răspunsul Europei la amenințarea Rusiei include pistele de decolare și infrastructura portuară din România, poligoanele de antrenament, conductele și sistemele de apărare antiaeriană, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților aflați sub presiune.

O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja un conflict în întreaga Europă.

Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să antrenăm, să ne modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai ales de Statele Unite.

Mesajul nostru este, prin urmare, simplu: România nu va aștepta să fie pusă la încercare pentru a fi pregătită".