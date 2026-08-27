Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere

La Braşov, primăria s-a gândit să vină în ajutorul pietonilor, dar şi al şoferilor cu semafoare în asfalt. Nu ca cele clasice... Adică nu vom vedea roşu, galben, verde când traversăm prin Braşov. Dar vor fi iluminate, vor fi vizibile chiar şi pentru cei neatenţi.

Îi vedem peste tot, fie că este zi sau noapte. Toţi stau cu ochii în telefon şi merg pe bâjbâite. Chiar şi atunci când traversează strada...

Exact pentru astfel de oameni este făcută trecerea de pietoni, pentru cei care sunt mai atenţi la ecranul telefonului, decât la faptul că sunt gata să treacă o arteră rutieră intens circulată din Braşov. Şi, pentru asta, în plan secundar, este lumina roşie, care le atrage atenţia asupra pericolului.

Tot în centrul Brașovului şi tot într-o zonă intens circulată a apărut și zebra smart. "Orice instalaţie inteligentă este o chestiune care ajută populaţia, ajută cetăţeanul şi, în speţă, ajută şi administraţia locală".

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Zebra smart are senzori pe ambele părţi ale şoselei care simt apropierea pietonilor şi pun în funcţiune sistemul de iluminat exact în momentul critic, momentul traversării. "Sunt pentru tineri pentru că şi-aşa se uită toată ziua doar în telefon şi, şi pe trecere trec fără să fie atenţi la trafic, la maşini, la ce se întâmplă în jurul lor".

Unii, însă, strâmbă din nas la idee. "Oricum sunt luminate peste tot. Şi deasupra, şi... Cred că fiecare şofer trebuie să fie conştient pentru trecerea care este, după semne, după astea... Sunt bani aruncaţi degeaba, cred".

Autoritățile locale testează semafoarele din asfalt până la finalul acestui an. Sistemul ar putea fi extins de anul viitor și la alte treceri de pietoni din Brașov.