Incendiu în pădurea din Plauru. Localnicii spun că a pornit după prăbușirea unei drone, MApN verifică
O pădure din apropierea localităţii Plauru, judeţul Tulcea, a fost cuprinsă de flăcări, miercuri după-amiază, după ce o dronă ar fi căzut şi ar fi explodat în zonă, susţin localnicii, potrivit surselor Observator. Incendiul a fost stins după câteva ore de voluntari, pompieri şi echipaje ale ISU Tulcea.
Incidentul s-a produs în jurul orei 17:00 - 18:00, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea, pe malul braţului Chilia, la aproximativ doi kilometri de Plauru. Potrivit reprezentanţilor Romsilva, focul a izbucnit iniţial pe o suprafaţă de aproximativ o jumătate de hectar.
"Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone", au transmis reprezentanţii Romsilva.
La intervenţie au participat angajaţi ai Romsilva, pompieri voluntari, locuitori din zonă, reprezentanţi ai Primăriei şi echipaje ale ISU Tulcea. În final, incendiul a fost lichidat, iar suprafaţa afectată a fost de aproximativ 2.000 de metri pătraţi, potrivit ISU Tulcea.
MApN a trimis o echipă de specialişti în zonă
Deşi miercuri seară au fost emise mesaje RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, Ministerul Apărării a anunţat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spaţiul aerian românesc.
Abia joi dimineaţă, MApN a transmis că a fost informat despre incendiul produs pe malul braţului Chilia şi că trimite în zonă o echipă de specialişti EOD pentru cercetări la faţa locului.
Potrivit ministerului, zona a fost securizată pe timpul nopţii, iar incendiul de vegetaţie a fost stins de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu autorităţile locale. Un echipaj al Poliţiei de Frontieră a asigurat perimetrul până la sosirea specialiştilor. Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor desfăşurate la faţa locului.
De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.