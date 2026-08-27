Pare simplu, ai un loc, îl plouă, îl ninge, aşa că te gândeşti să-l protejezi. Ce poate fi atât de complicat la un acoperiş? Destul de multe, când locul cu pricina este săpat în stâncă, are sute de ani şi este monument istoric. La Schitul Fundătura, în Munţii Buzăului, cineva totuşi a mers înainte cu ideea. Iar acum autorităţile încearcă să afle cine, cum şi cu ce drept.

În inima aşezărilor rupestre din Munţii Buzăului, unde călugării şi sihaştrii şi-au săpat în stâncă locuri de rugăciune şi de retragere, timpul pare să fi stat pe loc.

Până când cineva a decis că stânca are nevoie de un acoperiş modern.

"Acest complex se pare, din nefericire, este abuziv amenajat. În mod normal, trebuie să facă parte din patrimoniu UNESCO şi nu se permit altfel de improvizaţii, gen acoperişul ăsta care a fost pus", explică un ghid turistic.

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"Legea protecției monumentelor nu permite în astfel de locuri nici măcar să bați un cui pentru a agăța icoana darămite să faci asemenea lucrări", spune Emanuel Vârgolici, ghid turistic.

Numai că, de această dată, nu vorbim despre un cui. Vorbim despre o construcţie nouă, ridicată peste un monument istoric vechi de sute de ani.

La Primăria Bozioru, vestea a ajuns după ce lucrările erau deja făcute

"Am fost sunat de un preot care spune că dânsu a venit cu inițiativa de a face acoperiș acolo. Am făcut adresă către direcția județeană a cultelor. Să vedem ce ne răspund și dânșii și până atunci nu putem stabili o vinovăție", menţionează Marian Spătaru, primar Bozioru.

"Deci acolo nu își are locul această intervenţie. Fiind o zonă izolată, deci am aflat târziu, chiar târziu am aflat exact după ce s-au construit", spune Gheorghe Morogan, viceprimar.

Zona Nucu-Bozioru este una dintre cele mai spectaculoase zone rupestre din Munţii Buzăului, cu chilii, biserici şi locuri de rugăciune săpate direct în stâncă. Ţinutul Buzăului este recunoscut ca Geoparc Global UNESCO, iar vestigiile sunt parte importantă din patrimoniul zonei.