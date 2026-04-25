Momentul în care drona rusească tip Geran 2 s-a prăbuşit în curtea unui gălăţea din zona Bariera Traian a fost surprins de camerele de supraveghere. Se aude un zgomot puternic, apoi se face beznă după ce UAV-ul loveşte firele de înaltă tensiune.

E cel mai grav incident de acest fel de până acum. În jurul orei 02:00 dimineaţa au fost emise mesaje Ro-Alert pentru populaţie, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol. După 6 ore de la primul apel la 112, autorităţile au început evacuarea localnicilor. S-a închis gazul pe mai multe străzi şi s-a stabilit un perimetrul de siguranţă. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe.

De ce drona prăbuşită la Galați nu a fost interceptată

Ministrul Apărării Radu Miruţă afirmă, referitor la drona căzută la Galaţi, că este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanţă de 15 km, în spaţiul aerian naţional. El a precizat că Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spaţiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus şi că, în urma acestui incident, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina.

"După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina. Este important ca lucrurile să fie înţelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate in orice condiţii de relief, la altitudini mici.

Dacă capabilităţile de apărare antiaeriană gândite şi incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar şi în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată şi interceptată. În cadrul MApN, împreună cu aliaţii din NATO şi partenerii din Uniunea Europeană, lucrăm în fiecare zi pentru a anticipa şi gestiona inclusiv cele mai puţin probabile scenarii de risc.

Protejarea populaţiei şi a vieţilor omeneşti rămâne prioritatea noastră absolută. Sunt în contact permanent cu colega mea, ministrul Afacerilor Externe, pentru ca Federaţia Rusă să primească un mesaj ferm în urma incidentului de noaptea trecută", menţionează ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Mesajul premierului Ilie Bolojan

"În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni.

Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă", a transmis Ilie Bolojan.

