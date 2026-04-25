De ce drona prăbuşită la Galați nu a fost interceptată? A zburat timp de 4 minute în spațiul aerian național

Ministrul Apărării Radu Miruţă afirmă, referitor la drona căzută la Galaţi, că este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanţă de 15 km, în spaţiul aerian naţional. El a precizat că Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spaţiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus şi că, în urma acestui incident, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina.

"În urma unui atac intens asupra infrastructurii din Ucraina din zona Reni, fragmente dintr-o dronă de fabricaţie rusească au ajuns şi pe teritoriul României. După motor şi caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanţă de 15 km, în spaţiul aerian naţional", spunre ministrul Apărării.

El subiliniază că Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spaţiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus. "Pentru zborul unor obiecte mici, la altitudini foarte joase, in zone cu relief care limitează capacităţile radar, sunt dezvoltate şi integrate în sistemul naţional de monitorizare soluţii radar „mobile", locale, care “văd tot".

Dar da... numărul acestora este unul limitat şi specialiştii militari le concentrează acolo unde riscurile sunt mai mari. Din evoluţia atacurilor ruseşti în Ucraina aproape de graniţa României, până acum nu au fost indicii pentru o astfel de evoluţie în zona în care s-au regăsit fragmentele de dronă azi-noapte", explică ministrul.

În fiecare lună, MApN dezvolta soluţii noi, fie prin achiziţii de capabilităţi, fie prin replanificarea şi integrarea diferită a capabilităţilor existente. Astfel, militarii Armatei Române acoperă în permanenţă riscuri care înainte erau neadresate.

Măsurile anunţate de şeful MApN, după incident

"După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina. Este important ca lucrurile să fie înţelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate in orice condiţii de relief, la altitudini mici.

Dacă capabilităţile de apărare antiaeriană gândite şi incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar şi în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată şi interceptată. În cadrul MApN, împreună cu aliaţii din NATO şi partenerii din Uniunea Europeană, lucrăm în fiecare zi pentru a anticipa şi gestiona inclusiv cele mai puţin probabile scenarii de risc.

Protejarea populaţiei şi a vieţilor omeneşti rămâne prioritatea noastră absolută. Sunt în contact permanent cu colega mea, ministrul Afacerilor Externe, pentru ca Federaţia Rusă să primească un mesaj ferm în urma incidentului de noaptea trecută", menţionează ministrul Apărării, Radu Miruţă.

