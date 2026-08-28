V-ați gândit vreodată că "porumbelul de la mare" este ținut în condiții greu de imaginat înainte de a vă fi vândut pe plajă? Ei bine, nu este singurul aliment care ne poate pune sănătatea în pericol. Aproape toate produsele comercializate de vânzătorii ambulanți pot fi preparate în condiții insalubre, în spații improvizate sau chiar în case aflate în construcție. În Eforie, polițiștii și inspectorii ANPC au descins la mai multe locații și au destructurat o rețea formată din aproape 40 de persoane care vindeau astfel de produse şi le-au confiscat.

Nu sunt imagini dintr-o casă abandonată, ci locuri în care se prepară mâncarea pe care ajungem să o servim pe plajă.

An de an, printre turişti îşi fac loc şi comercianţii ambulanţi, cu tarabe improvizate sau produse purtate din mers. De la porumb fierb şi gogoşi, până la covrigi sau fructe de pădure. Numai că dincolo de felul în care sunt vândute, inspectorii atrag atenţia şi asupra modului în care sunt pregătite sau depozitate. De cele mai multe ori, mâncarea ajunge să fie preparată în condiţii insalubre care lasă mult de dorit.

Pe fir au intrat şi procurorii din Constanţa care au destructurat o reţea din Eforie Nord şi Eforie Sud formată din 40 de persoane.

Articolul continuă după reclamă

"Ar fi participat la pregătirea, transportarea şi comericalizarea către populaţie a unor produse alimentare fără a deţine o formă de organizare juridică. Activităţile desfăşurate au pus în pericol sănătatea consumatorilor", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

13.000 de euro și 29.000 de lei au găsit poliţiştii, bani proveniţi din evaziune fiscală. La percheziţii au fost şi inspectorii ANPC. "Pas cu pas, ne vulnerabilizăm metabolismul, ne vulnerabilizăm sănătatea. Cred că şi porcii primesc o mâncare mult mai responsabil preparată faţă de ceea ce vedem cu ochii noştri", a declarat Horia Constantinescu, ANPC Constanţa.

Unii români recunosc că pofta e mare, în timp ce alţii nici nu vor să audă de vânzătorii ambulanţi. "Mai am nişte afine de mâncat. Am luat zilele trecute şi un porumb. Am văzut că vin şi cu covrigi, şi cu gogoşi".

Deşi este interzis, responsabilitatea nu aparține doar celor care îl practică. Operatorii de plajă au obligața și de a combate fenomenul. Consecințele pot ajunge până la retragerea avizului emis de Ministerul Turismului.