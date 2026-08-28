Șoferii vor putea circula de luni pe un nou tronson al Autostrăzii A7. Este vorba despre 47 de kilometri de autostradă între Adjud și Bacău. Drumul de la Bucureşti la Bacău ar trebui să fie mult mai rapid, pentru că 286 de kilometri vor fi parcurşi doar pe autostradă. În schimb, pe tronsonul Bacău-Pașcani situaţia e mult mai complicată pentru că lucrările au rămas mult în urmă.

De luni se va putea ajunge de la Bucureşti la Bacău în aproximativ 2 ore şi jumătate, în condiții de trafic obișnuit, o economie importantă de timp dacă ne raportăm la vechea rută pe E85, unde șoferii făceau chiar și cu peste 2 ore în plus, față de cât vor face de acum înainte.

De altfel, de luni, cea mai mare provocare pentru șoferii bucureșteni va fi să iasă pe A3, pentru că de acolo lucrurile vor fi mult mai simple. Așadar, din cei 319 km ai autostrăzii 7 Ploiești-Pașcani, în momentul de față sunt deschiși circulației 196 de km, iar luni vor fi dați în trafic cei 47 de km.

De la București, șoferii vor putea ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al variantei ocolitoare Bacău, cu ieșire spre drumul național 2F, spre Vaslui, iar peste alte două săptămâni, autoritățile împreună cu constructorul vor mai da în circulație alți 4 km până la nodul rutier Bacău Nord.

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În total vor fi deschiși circulației de pe această autostradă 241 de km. Rămâne în lucru tronsonul dintre Bacău și Pașcani. Două segmente de pe această autostradă vor fi date în circulație în decembrie, iar al treilea, între Mircești și Pașcani, va fi dat în circulație la sfârșitul primăverii viitoare.

Pentru o parte dintre acești kilometri se pierde finanțarea PNRR și va fi nevoie de finanțare de la bugetul de stat.