Deşi toată lumea ştie ce înseamnă steagul roşu, arborat pe plajă sunt turişti care încalcă în mod repetat interdicţia de-a intra în apă. Ieri după-amiază un turist de 61 de ani şi-a pierdut viaţa în Eforie Nord după ce a intrat în mare chiar dacă era arborat steagul roşu. Nu a intrat doar o dată, ci atenţie: de patru ori. În primele trei situaţii, salvamarii au reuşit să-l scoată la timp. A patra oară a fost prea târziu. Pentru mulţi weekendul acesta, ultimul de vară este şi prilejul pentru o escapadă la mare. Nu uitaţi însă pe tot litoralul este arborat steagul roşu care interzice scăldatul.

Vineri sunt 23 de grade Celsius în termometre, bate vântul, însă ultimul weekend de vară vine cu vreme perfectă, dar și cu un avertisment pentru cei care au ales marea. Temperaturile urcă până la 27 de grade, vom avea soare, iar prețurile de pe litoral sunt deja mai mici față de vârful sezonului, cu până la 30%.

Tarifele pornesc de la 230 de lei pe noapte la un hotel de 3 stele în Mamaia și de la 250 de lei în Eforie, iar cei care vor cazare cu mesele incluse trebuie să plătească de la 670 de lei pe noapte la un hotel de 3 stele din Eforie. În Mamaia, prețurile pentru all-inclusive pornesc de la 930 de lei.

Atenție, însă: vineri, salvamarii au arborat steagul roșu pe tot litoralul românesc, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis. Joi, un bărbat de 61 de ani din Brașov și-a pierdut viața după ce s-a aventurat în apă pe steag roșu, la Eforie Nord, deși salvamarii îl scoseseră din valuri de trei ori.