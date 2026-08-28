Timp de două zile, cerul Capitalei se transformă. Azi începe cel mai mare spectacol aviatic al anului, BIAS 2026. Spectacolul aerian va reuni peste 200 de participanți militari și civili din România, dar și din străinătate, iar intrarea este liberă.

Vineri, începând cu ora 14.30, publicul va putea intra la Aeroportul Băneasa și va putea urmări zborurile de antrenament ale unora dintre cele mai spectaculoase formații și aeronave.

Pe cer vor putea fi văzute formații de acrobație aeriană și aeronave militare de luptă. Tot de la ora 14.30 vor fi deschise oficial și zonele de expoziție, iar înainte de toate acestea, la ora 11, autoritățile vor desfășura un exercițiu de simulare a unei intervenții de urgență la o aeronavă.

Sâmbătă, însă, urmează adevăratul spectacol: 11 ore de demonstrații aeriene, de la ora 10 până la ora 21.

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