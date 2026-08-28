Radu Bucurică a fost prins seara trecută. Procurorul-pistolar, dat în urmărire naţională, era la cumpărături, într-un magazin din Snagov. Bărbatul a dispărut după ce judecătorii de la Instanţa Supremă au decis să îl trimită în arest preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este acuzat că a năvălit în urmă cu trei săptămâni într-un local din Hunedoara cu un pistol pentru care nu avea autorizaţie, s-a luptat cu poliţiştii care încercau să îl potolească şi a tras un foc de armă. Din fericire, glonţul nu a nimerit pe nimeni în acel moment. Culmea, după incident, magistratul a fost lăsat în libertate de Curtea de Apel Alba Iulia. De ce? Au considerat că pistolul s-a descărcat accidental, că la dosar nu exista nicio dovadă din care să reiasă că nu mai are autorizaţie pentru armă şi că procurorul a folosit sprayul pentru că s-a crezut atacat de mafioţi.

Reporter: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?

Radu Bucurică: N-am știut că s-a emis mandatul.

Reporter: Cum n-ați știut?

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Radu Bucurică: Evident că n-am știut.

Reporter: Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?

Înainte să fie săltat de polițiști, barbatul își făcea cumpărăturile.

"Procurorul a fost prins chiar aici, în acest supermarket din Ilfov. Acesta venise să facă cumpărături și era relaxat, fără să dea semne că s-ar aștepta să fie găsit de polițiști. În momentul în care oamenii legii l-au identificat, nu s-a opus. A fost dus mai întâi la Poliția din Snagov, iar ulterior la Arestul Central", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

Ieri, Radu Bucurică a ajuns la Curtea Supremă hotărât să demonstreze că poliţiştii cu care s-a bătut acum trei săptămâni şi procurorii care îl anchetează exgerează cu acuzaţiile. A întârziat, însă, o jumătate de oră pentru că a greşit adresa.

"Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat. Aveam 30 de zile să predau arma conform dispoziției legale. Aștept ca justiția să facă dreptate și în cazul ăsta", a afirmat Radu Bucurică.

"Ședința de judecată a durat o oră. Procurorul a fost apărat de un avocat din oficiu. În sala de judecată de aici de la Înalta Curte de Casație și Justiție acesta nu a vrut să facă declarații", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

A vorbit, însă, mult, acum trei săptămâni, cu magistraţii de la Alba Iulia, pe care i-a convins că nu reprezintă niciun pericol public, chiar dacă s-a luptat cu poliţiştii, a folosit sprayul lacrimogen împotriva lor şi i-a ameninţat cu un pistol pentru care nu mai avea autorizaţie. În timpul scandalului, arma s-a descărcat, dar, din fericire, glonţul nu a nimerit pe nimeni.

Radu Bucurică: Aveam arma pentru a mă apăra.

Reporter: De cine?

Radu Bucurică: De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulți ani. Mafia din Banat și mafia resurselor.