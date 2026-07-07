Poveste cumplită în județul Iași, unde o femeie a fost bătută, sechestrată și violată de bărbatul care o angajease să-i facă menajul. Individul a devenit violent pentru că femeia nu l-a servit pe el primul cu o cafea.

Bărbatul de 55 de ani a chemat-o acasă la el pe femeia de 41 de ani pentru a-l ajuta la curățenie. La un moment dat acesta și-a chemat și doi prieteni în vizită și i-au spus femeii să le servească câte o cafea.

În momentul în care cafeaua a fost gata, aceasta nu i-a dat mai întâi lui cafeaua, prin urmare a început să o lovească pe motiv că el este stăpânul casei și trebuia să fie servit primul. Ceilalți doi bărbați, când au văzut ce se întâmplă, au plecat din locuință, dar nu au anunțat poliția.

În continuare femeia a fost bătută de către bărbat, sechestrată și violată peste noapte. Când a reușit să scape din casa acestuia, a mers direct la poliție să spună ce i s-a întâmplat.

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Oamenii legii au emis un ordin provizoriu de restricție. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, lipsire de libertate și viol.

Bărbatul a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile și continuă cercetările.