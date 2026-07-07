Zece picturi furate din Italia și evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate de polițiștii români și returnate autorităților italiene.

Picturi furate din Italia, în valoare de zeci de mii de euro, găsite în România

Potrivit unui comunicat al IGPR transmis Agerpres, marţi, Direcţia de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române a predat către reprezentanţii Comandamentului Carabinierilor pentru Protecţia Patrimoniului Cultural zece picturi recuperate în România, în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

"Investigaţiile au fost declanşate în urma obţinerii de către poliţiştii de investigaţii criminale a unor informaţii privind existenţa pe teritoriul României a zece picturi susceptibile de a proveni din infracţiuni comise pe teritoriul Italiei. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cele zece picturi ar fi fost sustrase, la data de 23 august 2024, dintr-o locuinţă situată în localitatea Bassano del Grappa, din Republica Italiană, fiind ulterior introduse ilegal în România, prejudiciul fiind de peste 90.000 de euro", se precizează în comunicat.

În perioada 6 - 7 martie 2025, au fost puse în executare de către poliţişti mai multe mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Constanţa, fiind ridicate cele zece tablouri ce fac obiectul furtului, mai multe medii de stocare şi sisteme informatice. Activităţile investigative au condus la descoperirea şi recuperarea integrală a bunurilor culturale, precum şi la documentarea activităţii infracţionale a persoanelor, cercetările fiind efectuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, faţă de patru cetăţeni români, pentru furt calificat şi import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României, menţionează sursa citată.

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Cooperarea internaţională cu autorităţile italiene s-a desfăşurat prin canalele oficiale de cooperare judiciară şi poliţienească, schimbul securizat de informaţii fiind realizat prin intermediul instrumentelor Europol.