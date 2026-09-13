Video Nuntă cu meniu de fitness la Timișoara. Ce au mâncat invitații aflați în pregătire pentru competiții
Iubire multă, calorii puţine. Cam aşa a arătat nunta a doi sportivi de performanţă din Timişoara. Narcisa și Cristian Martin sunt campioni la culturism și fitness. Şi-au spus da, dar au spus şi nu carbohidraţilor din meniu.
Cum cei mai mulţi dintre invitaţii lor au fost colegi de breaslă, aflaţi în plină pregătire pentru competițiile nationale, europene și mondiale, meniul clasic de nuntă a fost complet scos din schemă.
Pe farfurii au ajuns doar preparate atent calculate, cu un aport ridicat de proteine şi fără zahăr. Totuşi, distracţia a fost aceeaşi, iar dansul a devenit parte din antrenament.
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