Irlanda angajează români cu salarii de până la 9.600 de euro pe lună. Munca de noapte, plătită dublu

Irlanda angajează români în domenii cu deficit de personal. Cei care vor să lucreze în străinătate se pot alege cu salarii consistente dacă se orientează spre astfel de locuri de muncă, iar ofertele nu lipsesc.

În timp ce în România locurile de muncă par a fi din ce în ce mai puține, în țările din vestul Europei încă se mai găsesc locuri de muncă cu salarii cu adevărat atractive și condiții de muncă mai bune decât aici.

Potrivit unui anunț de locuri de muncă pentru Irlanda, românii cu experiență în lucrări de asfaltare pot câștiga salarii de până la 9.600 de euro brut pe lună. Bineînțeles, salariile diferă în funcție de postul ocupat, turele de noapte și numărul de ore lucrate.

Românii pot câștiga până la 2.400 de euro pe săptămână

Potrivit anunțului publicat pe Jooble, angajatorul caută o echipă experimentată de șase persoane care să lucreze la asfaltarea și reasfaltarea drumurilor din Irlanda. Este nevoie de un șef de echipă, unul sau doi șoferi de cilindru compactor și trei sau patru muncitori care să se ocupe de pregătirea terenului, așternerea asfaltului, montarea gurilor de canal și finisaje.

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Șeful de echipă primește 30 de euro pe oră, în timp ce ceilalți membri ai echipei primesc 25 de euro pe oră. Însă oferta devine și mai atractivă când vedem că orele suplimentare se plătesc cu 150% în plus. Ba mai mult, orele de noapte, care reprezintă minim 30% din orele lunare, sunt plătite cu 200%.

De asemenea, angajatorul oferă cazare gratuită, transport gratuit la locul de muncă, iar costurile pentru cursurile Safe Pass și Manual Handling sunt suportate tot de acesta. Cei care au nevoie pot beneficia și de instruire pentru operarea cilindrului compactor.

În ceea ce privește cerințele, angajatorul cere experiență solidă în asfaltare și reasfaltare de drumuri, șeful de echipă trebuie să cunoască limba engleză obligatoriu. Totodată, se oferă și instruire pentru particularitățile drumurilor din Irlanda.