Imagini de la nunta anului din politica românească. Ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali, o interpretă de muzică populară originară din Maramureș, au spus, sâmbătă, da. Petrecerea cu fast, la care au participat zeci de politicieni și chiar președintele Nicușor Dan a avut loc la un restaurant din Pădurea Băneasa.

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook o fotografie de la cununia religioasă cu cântăreața de muzică populară Maria Mihali.

Nunta anului în politica românească

"Mulţumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!", a scris politicianul.

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La rândul său, proaspăta doamnă Nazare a postat pe rețelele sociale, imagini și fotografii din timpul nunții, inclusiv dansul mirilor.

Printre politicienii prezenți la nunta anului din politică s-au numărat președintele UDMR, Kelemen Hunor, Florin Manole, fostul ministru PSD, liberali mai vechi, Vasile Blaga și Daniel Fenechiu, dar și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.