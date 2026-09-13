Un incendiu a izbucnit în bucătăria unui restaurant de pe bulevardul Carol I, din municipiul Iași. Focul a pornit la nivelul friteuzelor, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. În momentul producerii incendiului, în local nu se aflau persoane și nu au fost înregistrate victime.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta în zona friteuzelor, cu degajări mari de fum și risc de extindere în interiorul restaurantului.

Focul a afectat și acoperișul restaurantului

Potrivit ISU Iași, în urma incendiului au ars uleiurile din zona de gătit și depunerile de grăsime de pe tubulatura de evacuare. Flăcările au afectat și aproximativ cinci metri pătrați din acoperiș, în imediata apropiere a hornului de evacuare. Mai multe bunuri materiale au fost, de asemenea, degradate în urma incendiului.

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De la ce ar fi pornit incendiul

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de un aparat de gătit. Primele materiale care s-au aprins au fost uleiurile din zona de preparare a mâncării, potrivit pompierilor. ISU Iași recomandă ca aparatele de gătit aflate în funcțiune să nu fie lăsate nesupravegheate, iar hotele, filtrele și tubulaturile de evacuare să fie curățate periodic de depunerile de grăsime.

Pompierii avertizează și că apa nu trebuie folosită pentru stingerea uleiului sau a grăsimilor încinse. Aparatele și instalațiile din bucătării trebuie verificate și întreținute periodic.