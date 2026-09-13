Breşă uriaşă de securitate la Revolut. Compania a transmis date esenţiale unor terţi crezând că discută cu o agenţie guvernamentală. Revolut admite doar parţial greşeala.

Breşă uriaşă la Revolut: a transmis datele clienţilor unor hackeri crezând că discută cu o agenţie a statului - Profimedia / imagine ilustrativă

Potrivit profit.ro, breşa de securitate a avut în cursul zilei de vineri. Atunci, datele confidenţiale ale unor clienţi au ajuns pe mâna unor entităţi necunoscute, deghizate într-o agenţie guvernamentală. Numere de telefon, adrese, copii ale actelor de identitate, pașapoarte sau permise de conducere au fost trimise pe o adresă de mail care imita e-mailul unei agenţii a statului.

Cum se apară Revolut

Printre datele transmise s-ar mai putea afla selfie-uri de verificare, extrase de cont și istorice ale tranzacțiilor, inclusiv cu criptomonede. Revolut şi-a recunoscut parţial greşeală spunând că numărul clienţilor afectaţi este "limitat". Revolut nu a dorit să spună dacă breşa de securitate se limitează doar la clienţii dintr-o singură ţară sau la cuprinde mai multe ţări.

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ZachXBT, un cunoscut cercetător în domeniul securității criptomonedelor, susţine că incidentul ar fi vizat în special utilizatorii cu sume mari în cont. Potrivit acestuia s-ar fi transmis date şi despre tranzacţii cu criptomonede. Revolut nu a dezvăluit nici către agenţie guvernamentală ar fi trebuit să trimită datele, însă a precizat că a blocat adresa de mail frauduloasă.

"Revolut a identificat recent o tentativă sofisticată de fraudă prin uzurpare de identitate externă, în cadrul căreia o parte terță neautorizată a utilizat un domeniu de e-mail legitim al unei agenții guvernamentale pentru a transmite solicitări frauduloase de informații", a declarat un purtător de cuvânt al Revolut.