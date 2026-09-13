Capitala găzduiește astăzi etapa finală a Turului României la ciclism. Competiția aduce în oraș sute de sportivi și modificări importante pentru traficul rutier și transportul public.

Astăzi șoferii trebuie să fie atenți la mai multe restricții de circulație. Cursa de astazi începe și se încheie în Piața George Enescu , aici unde ne aflam si noi acum, și trece pe Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Victoriei și Șoseaua Kiseleff, până la Arcul de Triumf.

Calea Victoriei nu va fi pietonală iar evenimentul Străzi Deschise nu va avea loc

Restricțiile pe traseul competiției sunt valabile pana la ora 15:00. Și transportul public va fi afectat. 21 de linii STB vor avea traseele modificate, iar pentru călători vor fi înființate și trei linii navetă. Pe Calea Victoriei, banda întâi a foat deja restricționată inca de sera trecuta si va ramanae asa pana la finalul evenimentului.

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De asemenea, din cauza acestor restrictii, astazi, Calea Victoriei nu va fi pietonală iar evenimentul Străzi Deschise nu va avea loc.