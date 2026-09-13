N-au asfalt si nici canalizare, dar au o pistă de bicicliști nou-nouță pe un drum de pământ. Și chiar ar fi de râs, dacă nu ar fi cu adevărat dramatic, ținând cont ca investiția, deloc mică, este absolut inutilă în contextul în care oamenii trăiesc cu condiții de civilizație minime, în localitate.

Suntem în comuna Șcheia din județul Iași, unde localnicii pare că trăiesc cu zeci de ani în urmă. Au primit în schimb, în dar de la primărie, o pistă de biciclete pe care o descriu ca fiind degeaba. Nu avem asfalt după cum se poate observa, avem un drum de pământ cu puțină piatră. Nu avem nici canalizare în zonă, nici trotuar, iar multe locuințe nu sunt racordate nici măcar la apă curentă. Avem totuși o pistă pentru bicicliști nou-nouță. Cine merge însă pe ea e deja altă discuție.

Pe lângă proiectare și executare, primăria a mai plătit alți 72.000 de lei pentru consultanță

Pista de biciclete a fost construită cu 120.000 de euro. O investiție care ridică însă o întrebare: pentru cine a fost făcută? Iar dacă vreun biciclist ajunge totuși pe pistă, trebuie să fie cu ochii în patru. Pare că este și un test de probă pentru vigilența bicicliștilor. Pista se termină brusc acolo, apoi bicicliștii trebuie să aleagă, merg pe partea stângă, merg pe partea dreaptă. Rămâne de văzut care e pista corectă pentru că una dintre ele e ca o adevărată capcană - se termină după câțiva metri direct într-un șanț.

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"Arată într-un fel când mergi pe un trotuar sau pistă de biciclete, ce este acolo, și pe lângă este balast. Aveți în totalitate dreptate. Este o finanțare nerambursabilă obținută de către primărie. Mai multe detalii nu sunt eu în măsură să vă dau", a declarat Alexandru Rotaru, administrator firmă piste de biciclete. Pista de biciclete are în total 2,4 kilometri. Pe lângă proiectare și executare, primăria a mai plătit alți 72.000 de lei pentru consultanță.