Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui

Noi informații ies la iveală în cazul generalului Dorin Ioniță, care și-a luat viața după un conflict cu femeia cu care ar fi avut o relație extraconjugală. Potrivit unor surse, cei doi ar fi fost împreună de aproximativ șapte ani, iar femeia ar fi locuit într-un apartament cumpărat care ar fi aparținut familiei militarului, spun surse Antena 3 CNN .

Relația dintre general și femeie nu ar fi fost una recentă. Cei doi ar fi avut o legătură de aproximativ șapte ani și că între ei ar fi existat frecvent conflicte. Potrivit acelorași surse, nu ar fi fost pentru prima dată când femeia ar fi fost agresată.

Apartamentul în care locuia femeia ar fi fost cumpărat de general

Dorin Ioniță ar fi vrut ca femeia cu care avea relația să locuiască mai aproape de el. Astfel, ar fi cumpărat un apartament în apropierea locuinței în care trăia alături de soție.

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În familie, achiziția ar fi fost prezentată drept o investiție pentru viitorul celor doi copii ai generalului, apartamentul urmând să le rămână acestora moștenire. În realitate, potrivit surselor, locuința ar fi fost folosită de femeia cu care militarul avea relația extraconjugală.

Cei doi se cunoșteau de mai mulți ani și ar fi fost inclusiv colegi la Comandamentul Forțelor Întrunite, structură a Armatei Române pe care Dorin Ioniță a condus-o timp de mai mulți ani.

Mai mult, soția generalului ar fi știut despre relația extraconjugală, iar cele două femei s-ar fi cunoscut.

Femeia a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată

În seara incidentului, generalul ar fi ajuns la locuința femeii cu mașina familiei, însă nu el s-ar fi aflat la volan.

La ora 20:17, femeia a sunat la 112 și a reclamat că fusese lovită cu pumnii și picioarele. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că aceasta se afla într-o situație de risc și au emis un ordin provizoriu de protecție.

Pentru următoarele cinci zile, Dorin Ioniță nu avea voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de femeie.

Ulterior, generalul și-a luat viața. Ancheta autorităților urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au produs evenimentele și succesiunea exactă a faptelor.