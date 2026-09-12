Vremea de mâine 13 septembrie. Temperaturile scad, iar ploile și grindina cuprind mai multe regiuni

Vremea se răcește în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile din timpul zilei vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă. Ploile vor afecta mai multe regiuni, iar în sud sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade, în timp ce în timpul nopții temperaturile pot coborî până la 4-5 grade în depresiunile intramontane.

La noapte, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în jumătatea de est a teritoriului unde vor fi înnorări și perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 10...20 l/mp, iar mai ales în centrul și sudul Moldovei, precum și în nord-estul Munteniei pe arii restrânse se vor acumula peste 30 l/mp. În restul teritoriului, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sud-vest, în est, precum și la munte, dar și în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6...7 grade în zona deluroasă a Crișanei și în depresiuni și 18...19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 13 septembrie în țară

Vremea se va răci și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că în cea mai mare parte a țării valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice datei. În Dobrogea nebulozitatea va fi persistentă pe parcursul zilei și temporar va ploua, iar înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice vor fi mai ales după-amiaza și seara local în Muntenia, estul și nord-estul Olteniei, precum și în zonele de munte și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate (10...20 l/mp) și mai ales în sud va cădea grindină de mici dimensiuni. Noaptea aria ploilor se va restrânge, iar cerul va deveni variabil în majoritatea zonelor. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vest, în est, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și Podișul Molodovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4...5 grade în depresiunile intramontane și 15...16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

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Vremea de mâine 13 septembrie în București

La noapte, cerul va avea înnorări și mai ales în prima parte a nopții vor fi averse (cantități de apă de 3...5 l/mp și izolat de 8...10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...15 grade.

Vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 5...10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 11...12 grade.

Vremea de mâine 13 septembrie la munte

Vremea va continua să se răcească, devenind răcoroasă în cea mai mare parte a zonei montane. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și averse pe arii relativ extinse în Carpații Orientali, local în Carpații Meridionali și pe spații mici posibil și în rest. Mai ales după-amiaza în masivele sudice vor fi descărcări electrice. Izolat vor fi cantități de apă de 10...20 l/mp și condiții de grindină. Noaptea aria precipitațiilor se va restrânge, iar cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h).

Vremea de mâine 13 septembrie pe litoral

Vremea va fi instabilă. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse și posibil descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după-amiaza și noaptea (rafale, în general, de 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar cele minime vor fi de 15...16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.