Operele de artă de la Palatul Culturii din Iaşi prind viaţă cu ajutorul tehnologiei artificiale. Vizitatorii au la dispoziţie coduri QR pe care le pot scana pentru a vedea pe telefon totul în mişcare. De la picturi, statui până şi podeaua muzeului.

Carul cu boi de Grigorescu, Unirea Principatelor sau tablourile lui Rubens. Operele de artă din Palatul Cuturii din Iaşi au fost animate cu ajutorul inteligenţei artificiale, pentru a oferi vizitatorilor o experiență imersivă inedită.

"Trebuie să scanăm codul QR şi iată că tabloul prinde viaţa. Practic la scena imaginat de pictor, imaginaţia prinde aripi", a declarat Coralia Costaş, şef secţie mediere culturală.

"Mie mi s-a părut foarte drăguţ. Dintr-un tablou, într-o junglă, după în muzeu şi a început să danseze", spune Anisia.

O altfel de expoziţie

"Vremea obiectelor care stau în vitrină şi aşteaptă să vină spectatorii de undeva cred că a trecut de mult. Am zis că o aplicaţie care vine să explice şi mai bine, pe baza inteligenţie artificiale toate comorile pe care le are Palatul din Iaşi nu face altceva decât să ajute", a declarat Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii Iaşi.

AniMuz este o continuare firească după succesul aplicaţiei de la Muzeul de Etnografie, bazată pe realitate augumentată. 50 de atracţii din Palat sunt animate cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar cele mai multe se găsesc în Muzeul de Artă.

"E ceva nemaiîntâlnit. De obicei, în muzee nu se face partea asta interactivă. Sunt exponate şi panouri informative. Pentru copii mă gândesc că e foarte atractiv. Şi pe noi ne-a atras mult". "Noi văzând numai nişte oase nu ne dăm seama de la ce anima provin, şi văzând aşa animat ne dăm seama", spune o tânără.

Şi alte elemente din Palatul Culturii prind viaţă cu ajutorul tehnologiei, cum ar fi stemele pe care le vedem pe podea sau momentul în care Ştefan cel Mare a fost numit domn al Moldovei şi pe care îl găsim pe acest vitraliu.

Şi tot cu ajutorul telefonului mobil, printr-o simplă scanare a codului QR vedem acvila pe care o găsim la fiecare pas prin Palat, cum îşi ia zborul prin clădire.

Proiectul s-a bazat pe o finanţare de peste 40 de mii de euro, asigurată de Ministerul Culturii, plus venituri proprii ale Complexului Muzeal. O vizită la Palatul Culturii costă 20 de lei, iar fiecare din cele patru muzee pe care clădirea le adăposteşte costă câte 30 de lei.

