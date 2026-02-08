Generaţia Z rupe tiparul istoric: tinerii care au acum între 14 şi 29 de ani sunt primii care nu devin mai inteligenți decât părinții lor. Studiile internaționale arata o schimbare majoră de tendință: după decenii întregi în care inteligența medie a crescut constant, performanțele tinerilor încep să scadă.

Generația Z este prima generație modernă care, în medie, nu își depășește părinții din punct de vedere cognitiv, arată cercetările. O tendinţă nouă care apare pentru prima dată în ultimii 200 de ani. Tinerii nu sunt îngrijoraţi, se consideră doar mai relaxaţi.

"Noi nu suntem presaţi sau forţaţi să avem această abilitate cum au fost ei. Ei dacă au fost poate mai săraci, poate pe vremea lor nu au avut mâncare, au avut alte probleme. Noi avem de toate. Avem telefoane, avem acces, avem totul la îndemână", a spus un reprezentant al generaţiei Z.

Generația Z a crescut într-un mediu dominat de tehnologie, cu acces permanent la ecrane și informație.

"Ceea ce cred că este diferit la ultimele generaţii comparativ cu generaţiile de acum 10 ani, de acum 15 ani, este cum se raportează la informaţie şi la modul în care învaţă. În trecut erau mai cuminţi şi mai conştiincioşi. Acum este foarte greu să le captezi atenţia, par dezinteresaţi şi par să nu înţeleagă", declarat Alexandra Zbuchea, profesor universitar.

Cercetătorii în neuroștiință au descoperit că la nivel global competenţele tinerilor în citire, logică și rezolvarea problemelor au scăzut semnificativ.

"Inteligenţa emoţională, adica lipsa de empatie pe care ei o au. Odată cu avansarea tehnologiei şi cu petrecerea timpului în faţa telefoanelor le dispare şi gândirea critică. Preferă să vizioneze ceva decât să citească, decăt să exerseze cu pixul", a precizat profesorul Pompei Mititean.

Multe ţări s-au adaptat şi au găsit ca soluție de compromis ajustarea testelor. La polul opus, Danemarca a aplicat o reformă educațională drastică, a interzis complet tehnologia digitală în clasă.

"Partea cognitivă psihică este partea care ne ajută să înţelegem realitate. Sunt procesele cognitive care au legătură cu limbajul, memoria, atenţia, percepţia. Generaţiile mai tinere sunt mai atrase de imagine, de vizual. În schimb, generaţiile mai vechi erau orientate către sensuri, la o gândire mai simbolică", a spus Anca-Elena Boalcă, psihoterapeut.

85% dintre tineri petrec peste 7 ore zilnic pe ecrane, ceea ce potrivit studiilor duce la scaderea IQ-ului cu 7-10 puncte.

