Mărţişoarele personalizate cu mesaje de suflet sau gravate cu fotografiile celor dragi sunt la modă anul acesta. Atelierele din toată ţara pregătesc zilnic mii de daruri legate cu şnur alb-roşu. În trend sunt, însă, şi cele lucrate manual din ceramică sau pâslă cu motive tradiţionale.

Un atelier de lângă Bucureşti a pregătit mii de mărţişoare la comandă, cu mesaje de recunoştinţă sau de dragoste. Modelele placate cu aur ajung să coste 200 de lei. Creatorii au ales modele tradiţionale, dar şi varianta brăţărilor de 20 de lei. Au pregătit şi mărţişoare care să placă în acelaşi timp nepoţilor şi bunicilor.

"Cred că se opteaza pentru pisicuțe, se caută mărțişoarele pentru bunici foarte mult", a spus Andra Sandu, administrator.

La Bucureşti, o fabrică în care lucrează zeci de oameni are deja pregătite mărţişoare pentru livrare. Cu motive tradiţionale sau moderne.

"100 de comenzi pe zi, dar pot ajunge până la 1.000 pe zi. Mărţişorul clasic, broşa, brăţara. Trendul este de a transmite un mesaj cât mai original", a precizat Adelina Avrigean, producător mărţişoare.

Brăţările textile cu modele populare şi florile-broşă croşetate sunt printre cele mai căutate mărţişoare.

"Acum ne axăm pe comenzile ce ne intră în online, dar şi pe comenzile de mărţişoare personalizate. Sunt firme care oferă mărţişoare angajatelor, clientelor", a mai spus Adelina Avrigean.

Broşe elegante, placate cu aur şi pietre semi-preţioase se transformă şi ele în mărţişoare, cu un şnur alb-roşu legat de ac. Cele mai scumpe costă aproape 200 de lei. Există, însă, şi variante mai ieftine.

Fiecare brăţară este confecţionată manual, de la alegerea şnurului şi aliajului de metal, până la asamblare şi verificarea calităţii.

Pentru surprizele doamnelor şi domnişoarelor, curierii vor munci din greu. Sute de mii de colete cu mărţişoare au primit sau vor primi curând AWB.

