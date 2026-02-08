Antena Meniu Search
Loto 6/49 duminică 8 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 8 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 16:10
Loto 6/49 duminică 8 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi Loto 6/49 8 februarie 2026 - Shutterstock

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,33 milioane de lei (peste 4,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare azi, 8 februarie

  • Numere câștigătoare la Joker:
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus:
  • Numere câștigătoare la Super Noroc:
  • Numere câștigătoare la Noroc:
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 44.400 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 527.300 de lei (peste 103.500 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 493.400 de lei (peste 96.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 32.600 de lei.

Loto 6/49. Ultimele numere câștigătoare

  • Numere câștigătoare la Joker: 6, 14, 33, 19, 43 + 7
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5, 2, 9, 5, 2, 8
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 9, 3, 5, 2, 9, 4
  • Numere câștigătoare la Noroc: 8, 8, 3, 0, 6, 4, 6
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 34, 22, 35, 38, 16, 17
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 15, 14, 7, 49, 19, 37
