Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi

Funcționarii Primăriei Oradea au ajuns să facă mișcare chiar și atunci când lucrează la calculator, după ce sistemul inteligent de iluminat instalat într-o clădire modernizată cu fonduri europene stinge lumina dacă nu detectează activitate, potrivit Mediafax. Pentru a nu rămâne în întuneric, angajații sunt nevoiți să se ridice de pe scaun sau să dea din mâini din când în când.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 15:34
Angajații Primăriei Oradea au fost mutați recent la etajul II al clădirii în curs de modernizare, reiese într-un material documentat de "Bihorel", reporterul special al eBihoreanului.

Sistemul de iluminat inteligent creează situații neașteptate

Sistemul de economisire a energiei montat în clădire a fost reglat astfel încât iluminatul se reduce treptat. După câteva minute în care senzorii din fiecare birou nu mai sesizează nicio mișcare, lumina se stinge complet.

Articolul continuă după reclamă

Doi funcționari care lucrează la calculator sau discută fără să se ridice de pe scaune sunt percepuți de sistem ca și cum ar fi ieșit din birou. Lumina începe să se estompeze și în final se stinge.

Situații amuzante chiar și pentru cei din conducere

Însuși șeful Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Marius Moș, a atras fondurile europene pentru investiția de 26,5 milioane de lei. El a fost nevoit să "fluture" din mâini săptămâna trecută.

Directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea, care asigură cofinanțarea lucrărilor, a avut aceeași experiență. A fost nevoit să se ridice de pe scaun și să facă pași prin birou când l-a vizitat Bihorel.

Cum ar veni, și-au cam făcut-o cu mâna lor. Fondurile europene pot face lumină în Primărie, dar trebuie să te miști rapid. Și pentru a le primi, și după ce au fost primite.

Soluția pentru a nu lucra în întuneric este simplă: gimnastică periodică la birou. Funcționarii trebuie să dea din mâini sau să facă câțiva pași prin cameră pentru ca senzorii să detecteze prezența lor.

functionari publici angajati bugetari primarie oradea cladire modernizata senzor lumina
