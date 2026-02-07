Cinci maşini furate din Marea Britanie, descoperite în Vaslui. Valoarea lor se ridică la peste 110.000 de euro

Cinci autoturisme furate din Marea Britanie, în valoare de peste 110.000 de euro, au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții efectuate în municipiul Vaslui. Anchetatorii au ridicat și sume importante de bani, iar un bărbat de 32 de ani este cercetat pentru tăinuire și se află sub control judiciar.

Cinci autoturisme furate din Marea Britanie, precum şi sume de bani în lei şi valută au fost descoperite în urma unor percheziţii efectuate în Vaslui, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Un bărbat 32 de ani din Vaslui se află sub control judiciar în acest dosar, fiind cercetat pentru tăinuire.

"La data de 5 februarie 2026, poliţiştii au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, la adrese din municipiul Vaslui, fiind descoperite şi ridicate, în vederea cercetărilor, trei autoturisme înmatriculate în Regatul Unit al Marii Britanii care figurau ca fiind furate din străinătate, de peste 80.000 de euro, care au fost indisponibilizate. Totodată, la percheziţii au mai fost descoperite şi ridicate sume de peste 21.000 de lei, 6.650 de euro, 100 de dolari, alte sume în valută, documente ce pot ajuta la soluţionarea cauzei penale şi telefoane mobile. În urma cercetărilor efectuate în cauza penală, sâmbătă, 7 februarie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Vaslui au mai descoperit şi indisponibilizat două autoturisme înmatriculate în Regatul Unit al Marii Britanii care figurau ca fiind furate din străinătate, de peste 30.000 de euro", precizează sursa citată.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au luat faţă de bărbatul cercetat măsura reţinerii, pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, instanţa dispunând măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Vaslui continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru stabilirea şi probarea întregii activităţi infracţionale a persoanei cercetate, recuperării prejudiciului şi dispunerii măsurilor legale.

