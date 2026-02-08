Cine pierde timp pe reţele sociale, ajunge să mănânce...ce vede, nu ce vrea! Servite în porţii mari şi repetate, imaginile cu mâncăruri exotice, scumpe, trezesc pofta şi dorinţa de a fi în trend. Restaurantele folosesc această reţetă şi mulţi influenceri ca să ne aducă la masa lor, deşi nu ne-am fi dorit asta dacă nu vedeam atât de des acelaşi lucru.

La modă este acum "Boiled bag", un amestec de homar, crab, caracatiţă, creveţi şi legume, pus într-o pungă specială şi copt în cuptor. Vietnamez la origine, acest fel de mâncare a devenit un trend internaţional şi preluat de restaurantele pescăreşti de la noi. Hrăniţi cu imagini apetisante în buclă pe social media, clienţii ajung să comande acest fel de mâncare care costă, în medie, între 250 şi 500 de lei.

Un preparat devenit viral pe social media

"Am aflat de acest loc de pe TikTok. Am zis să încerc prima oară şi apoi mi-am adus şi familia. Cred că experienţa din restaurant a bătut internetul, mi-a plăcut foarte mult", a spus o persoană.

Înainte să vină mâncând, pofta o aduc influencerii.

Influencer culinar cu peste un milion de urmăritori în social media, Leo recunoaşte - meseria lui şi a colegilor este să vândă dorinţe.

"Nu dau eu trendurile, dar le preluăm din afară cumva. Venim cu ele. Cum a fost ciocolata Dubai, pastele cu brânză feta. Sunt nişte trenduri care vin cumva amplificate de vocea noastră", a explicat Leo Dumitru, influencer culinar.

De la un scroll pe telefon la nota de plată

Aşa se face doar un pas foarte mic desparte un scroll pe telefon şi nota de plată pentru o mâncare la care nici nu visai înainte să o vezi pe TikTok.

"Practic aceste fructe de mare sunt fierte şi aici devine partea interesantă, fructele de mare sunt amestecate cu un sos cu destul de multe condimente, sosul acesta provine din partea aceasta din America de Sud", a declarat Daniel Molfa, bucătar.

Experţii în social media spun că avem în faţă încă o dovadă a puterii pe care o au reţelele sociale.

"Văd în mâncare mai mult decât mâncare, văd şi conţinut. Mai bine zis o oportunitate de a face conţinut care, ulterior ajutat de algoritm, se poate viraliza", a transmis Alex Negrea, specialist social media.

Patru din 10 oameni au cumpărat cel puţin un produs după ce l-au descoperit pe social media, arată un studiu recent.

