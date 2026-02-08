Antena Meniu Search
Carnagiu pe DN6, în Caraş-Severin. Trei morţi şi un încarcerat în urma coliziunii dintre un TIR şi un microbuz

Accident grav pe DN6, în zona localității Cornea, unde un autocamion și un microbuz de marfă s-au ciocnit violent. Primele informații de la fața locului arată că trei persoane au murit, mai multe sunt rănite, iar pompierii intervin pentru scoaterea unei victime încarcerate.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 16:26
Pompierii militari intervin în aceste momente la un accident rutier produs pe DN6, în zona localității Cornea, unde au fost implicate un autocamion și un microbuz de marfă.

La locul intervenției au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Detașamentului Caransebeș și al Punctului de Lucru Băile Herculane, care acționează cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Totodată, a fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș. Potrivit primelor informații, în urma impactului au rezultat o victimă încarcerată, mai multe persoane rănite și trei persoane decedate.

Intervenția este în desfășurare. Traficul rutier în zonă este blocat total, până la finalizarea operaţiunilor efectuate la fața locului.

