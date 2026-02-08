Proteste violente la Milano în timpul Jocurilor Olimpice! Sute de tineri au tras cu tunuri de artificii în trupele speciale şi au încercat să blocheze o autostradă. Sunt furioşi că Olimpiada a scumpit tot, de la mâncare la chirii. În plus, îi sperie prezenţa agenţilor americani anti-imigraţie, acuzaţi că au împuşcat mortal doi civili în trei săptămâni.

Capitala modei a devenit câmp de luptă imediat după fastuoasa ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice. Un protest la care participau 3.000 de oameni a degenerat rapid.

Protestatarii au aruncat cu pietre şi artificii în jandarmii care i-au împiedicat să blocheze o autostradă din apropierea arenei de hochei olimpic.

Jandarmii au tras în protestatari cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Şase oameni au fost arestaţi.

Nemulțumiri legate de securitate și costul vieții

Prezența agenților anti-imigrație americani, trimiși pentru protecția vicepreședintelui american JD Vance și a secretarului de stat Marco Rubio, a stârnit furia mulțimii. În plus, localnicii se plâng că Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina le scumpesc viaţa.

Satul Olimpic, de pildă, a fost construit cu minciuna că va rezolva problemele caselor prea scumpe pentru tineri. Acum, acele apartamente minuscule vor fi închiriate cu sume între 900 şi 1.200 de euro!

"Ei construiesc pârtii de schi complet inutile în zone predispuse alunecărilor de teren. În numele profitului companiilor care construiesc aceste infrastructuri, teritoriul nostru este devastat cu lucrări care vor rămâne aici pentru decenii", a declarat un protestatar.

Reacția dură a premierului Italiei

Premierul Italiei i-a criticat dur pe protestatari în social media.

"Mii și mii de italieni muncesc din greu chiar acum pentru a se asigura că totul merge bine în timpul Jocurilor Olimpice. (...) Apoi mai sunt ei: dușmanii Italiei și ai italienilor, care protestează împotriva Jocurilor Olimpice", a transmis Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Competiţia este umbrită şi de alte incidente. Un incendiu a afectat ieri calea ferată Bologna - Milano.

