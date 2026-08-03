O familie din Dolj, cu un copil de doar doi ani, a rămas blocată cu maşina într-o zonă greu accesibilă din Munţii Sebeşului, după ce ar fi urmat indicaţiile GPS-ului şi a ajuns pe un drum forestier. Jandarmii montani i-au găsit după mai multe ore de căutări, în zona Poiana Muierii. Cei trei voiau să ajungă la Craiova şi au fost recuperaţi în siguranţă.

"O familie din judeţul Dolj, doi adulţi şi un copil în vârstă de doar doi ani, au avut nevoie de intervenţia jandarmilor deoarece, urmând indicaţiile GPS-ului, au intrat pe un drum forestier, s-au rătăcit şi au rămas cu maşina împotmolită în noroi. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Şugag, care, după mai multe ore de căutări, au identificat persoanele care solicitaseră ajutorul în zona Poiana Muierii. Autoturismul se afla pe un drum forestier greu accesibil", a transmis, luni, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Alba.

Cei doi adulţi şi minorul în vârstă de doi ani au fost găsiţi în stare bună, fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

"Din informaţiile primite, aceştia au plecat de la Mănăstirea Oaşa şi voiau să ajungă la Craiova. Autoturismul a fost extras cu ajutorul autospecialei din dotare, turiştii au fost însoţiţi până pe DN 67C, în zona localităţii Şugag, de unde şi-au continuat deplasarea în condiţii de siguranţă", au precizat reprezentanţii IJJ Alba.

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Jandarmeria le recomandă tuturor celor pasionaţi de munte să acorde atenţie deosebită marcajelor de pe traseele montane pe care le parcurg, iar în cazul în care se simt în pericol sau nu mai reuşesc să găsească drumul de întoarcere să apeleze numărul unic de urgenţă 112.