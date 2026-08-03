Consum record de apă într-o comună cu 1500 de locuitori din Cluj. Autorităţile, în control ca să afle motivul

Se iau măsuri drastice după ce consumul de apă a crescut îngrijorător în ultimele două săptămâni, pe fondul secetei. Într-o comună din Cluj, udatul grădinilor cu apă din reţeaua publică este strict interzis. Localnicii care nu respectă aceste măsuri riscă amenzi.

Autoritățile din Valea Drăganului, o zonă de munte a județului Cluj, spun că în ultimele două săptămâni consumul de apă din localitate a explodat. Practic, un sat cu nici 1.500 de locuitori a consumat în 15 zile aproape 11,7 milioane de litri de apă. Extrem, extrem de mult, având în vedere că atunci când a fost făcută rețeaua, consumul mediu a fost estimat la 1.200 de litri de apă pe zi pentru fiecare gospodărie.

Chiar și la această estimare, consumul ar fi considerat extrem de ridicat, mai ales în perioadele cu secetă. Pentru a preveni ca unele gospodării să rămână fără apă, autoritățile locale încep din această săptămână controlele, astfel încât să se verifice modul în care oamenii din sat folosesc apa din rețeaua publică, iar dacă sunt prinși că o risipesc în agricultură, de exemplu, riscă amenzi de până la 3.000 de lei.

Sătenilor le este recomandat să folosească pentru udatul grădinilor apa din propriile fântâni, astfel încât să nu îi afecteze și pe restul oamenilor din sat.

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Și cei de la primăria Râșca, tot din zona de munte a județului Cluj, au anunțat că încep controlele în teren, iar cei prinși că risipesc apa riscă chiar de brânșarea definitivă de la rețea.