Universitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din play-off-ul Europa League 

Deşi eliminată, deja, din Liga Campionilor, Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, încă mai speră la accederea într-o grupă europeană.

Deocamdată, oltenii încă mai speră la accederea în grupa Europa League, ei urmând să dea piept, în turul III al competiţiei, cu echipa finlandeză KuPS Kuopio. Meciurile se joacă pe 6 august, turul, în Finlanda, şi pe 13 august, returul, în România.

Iar luni, la tragerea la sorţi pentru play-off-ul Europa League, cei de la Universitatea Craiova au aflat că, în cazul în care trec de formaţia finlandeză, vor da piept cu învinsa dintre Ararat Armenia, din Armenia, sau NK Celje, din Slovenia, într-o dublă decisivă pentru accederea în grupa Europa League.

Interesant este că, deşi ar urma să dea piept cu o echipă provenită din turul III preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova este mai bine cotată decât Ararat Armenia şi NK Celje. Oltenii au un lot cotat la 38,1 milioane de euro, iar starul lor, Ştefan Baiaram, este cotat la 5 milioane de euro, în timp ce Ararat Armenia are un lot cotat la 8,47 milioane de euro, cu brazilianul Joao Bravim cotat la 800.000 de euro, în timp ce NK Celje are un lot cotat la 13,78 milioane de euro, cu mijlocaşul Svit Seslar cotat la 2,2 milioane de euro.

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Meciurile din play-off-ul Europa League se joacă pe 20 august, turul, eventual pe terenul Universităţii, şi pe 27 august, returul, pe terenul învinsei dintre Ararat Armenia şi NK Celje.

În cazul în care nu au noroc nici în lupta pentru grupa Europa League, oltenii pot spera inclusiv la o eventuală calificare în grupa Conference League.