Vremea de mâine 26 iulie. Temperaturile cresc simţitor. Averse, grindină şi vijelii în vest şi nord-vest

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj-Napoca, se anunță o încălzire simțitoare, cu maxime de 29 de grade și minime de 14 grade, sub un cer senin.

Vremea de mâine 26 iulie pe litoral

Vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și vânt slab spre moderat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 19 și 21 de grade. Apa mării va avea temperaturi între 20 și 23 de grade.