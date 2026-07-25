Vremea de mâine 26 iulie. Temperaturile cresc simţitor. Averse, grindină şi vijelii în vest şi nord-vest
Mâine, 26 iulie, temperaturile cresc simțitor în toată țara, ajungând până la 33 de grade în sud-vest, însă vestul și nord-vestul vor fi marcate de instabilitate atmosferică, cu averse, grindină și vijelii. La munte și în restul țării, vremea rămâne predominant frumoasă.
Cerul va fi predominant senin, cu excepția începutului intervalului, când în Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei vor apărea înnorări trecătoare și, izolat, averse slabe (2...4 l/mp), însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab spre moderat. Minimele se vor situa între 10 și 19 grade, coborând spre 6 grade în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali. Spre finalul intervalului, izolat, se va forma ceață.
Vremea de mâine 26 iulie în ţară
Temperaturile vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest maximele vor aduce o vreme local călduroasă. Ziua, cerul va fi mai mult senin. Spre a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua: mai întâi în Banat, apoi în Crișana și Maramureș, aducând înnorări mai pronunțate, averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h) și, izolat, posibile vijelii și grindină. Pe intervale scurte (1...3 ore) sau prin cumul, cantitățile de apă pot ajunge izolat la 15...20 l/mp, mai ales în Carpații Occidentali și în nord-vest. În rest, cerul va fi variabil, vântul slab spre moderat, iar ploile de scurtă durată, în general slabe cantitativ (5...8 l/mp), vor fi însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse, în special în Oltenia și Transilvania. Maximele vor varia între 24...25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Banatului, iar minimele între 11 și 21 de grade, coborând spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali.
Vremea de mâine 26 iulie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi în creștere, apropiate de normalul perioadei. Maxima va ajunge la 29...30 de grade, iar minima la 14...16 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua și la începutul nopții, iar vântul va sufla slab spre moderat.
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La Cluj-Napoca, se anunță o încălzire simțitoare, cu maxime de 29 de grade și minime de 14 grade, sub un cer senin.
Vremea de mâine 26 iulie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și vânt slab spre moderat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 19 și 21 de grade. Apa mării va avea temperaturi între 20 și 23 de grade.
Vremea de mâine 26 iulie la munte
Temperaturile vor crește în toate masivele. Ziua, cerul va fi mai mult senin, cu excepția Carpaților Meridionali și de Curbură, unde la amiază vor apărea înnorări și, izolat, ploi slabe de scurtă durată (2...3 l/mp). Spre a doua parte a intervalului, instabilitatea atmosferică se va intensifica local, aducând înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h) și, izolat, posibile vijelii și grindină. Pe intervale scurte (1...3 ore) sau prin cumul, cantitățile de apă pot ajunge izolat la 15...25 l/mp, mai ales în Carpații Occidentali.