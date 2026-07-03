Dezastru ecologic pe litoral: Mii de pești morți în lacul Corbu și covor de alge pe plaje

Mii de pești au fost găsiți morți în lacul Corbu din județul Constanța. Potrivit primelor estimări, cantitatea de pește afectată ar putea ajunge la 15-20 de tone, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili cauzele.

Conform informațiilor publicate de Replica Online, fenomenul a fost observat în urmă cu două zile, iar numărul peștilor morți a crescut constant. Printre speciile afectate se numără crapul, novacul, sângerul și cosașul, multe dintre exemplare având peste 5 kilograme.

Administratorul lacului susține că, după fiecare episod de ploi, surplusul de apă din zonă este deversat în lac, însă afirmă că nu s-a mai confruntat până acum cu o astfel de situație. De asemenea, în celelalte lacuri din apropiere nu au fost semnalate probleme similare.

La fața locului se află reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, care evaluează amploarea incidentului și încearcă să stabilească motivele care au dus la moartea peștilor. Sunt așteptați și specialiști din cadrul altor instituții, care urmează să preleveze probe de apă din mai multe puncte ale lacului pentru analize.

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Invazie de alge pe litoral

Pe litoral se observă în aceste zile o prezență masivă a algelor, în special pe plajele din Vama Veche și Mamaia, iar mirosul este unul greu de suportat.

Specialiștii spun însă că fenomenul este unul natural și nu reprezintă, în sine, un motiv de îngrijorare.

"Litoralul românesc al Mării Negre este o câmpie inundată. Ape puţin adânci, favorizante pentru creşterea algelor ce se fixează de substrat. Este un fenomen normal, natural, care a debutat puţin mai devreme pentru că avem ape mai calde, am trecut de solstiţiu şi asta înseamnă alge verzi, lumină multă şi, bineînţeles, ape nutritive şi transparente", a explicat Adrian Bilba, doctor în ştiinţe.

Potrivit specialistului, temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă au accelerat dezvoltarea algelor, iar curenții și valurile le transportă spre țărm, unde se acumulează pe plaje. Fenomenul este specific sezonului cald și apare anual, însă în acest an s-a manifestat mai devreme decât de obicei, pe fondul încălzirii apei mării.