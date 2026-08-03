Pe caniculă, mulți șoferi lasă pantofii deoparte. Urcă la volan în șlapi, în sandale sau chiar desculți. Iar doamnelor le e greu să renunţe la tocuri. Numai că specialiștii avertizează: încălțămintea nepotrivită poate face diferența dintre o frână apăsată la timp și un accident. Ba mai mult, în unele țări condusul în papuci se pedepseşte.

Roxana conduce zilnic şi, de cele mai multe ori, o face pe tocuri.

"Cel mai lejer mă simt pe tocuri. De ce? Nu știu, țin piciorul altfel și îmi dă și un alt vibe", spune Roxana.

Experienţa la volan i-a arătat însă că, uneori, între eleganţă şi siguranță poate sta chiar un toc.

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"Câteodată se mai întâmplă să se mai agațe tocul puțin de preșuleţ. Mi s-a întâmplat, este destul de periculos. Eram cu o pereche de stiletto și am dat-o jos din picioare repede și am condus desculţă, am o pereche de papuci în caz extrem", mai menţionează aceasta.

Confortul înaintea regulilor nescrise ale condusului

Şi nu este singura care pune confortul înaintea regulilor nescrise ale condusului.

"Acum am papuci normali cu talpă joasă. Nu mă deranjează nici tocul, nici talpa, nimic. Desculţă aţi fost vreodată? Da, normal! Sigur. Și desculţă și în toate felurile", menţionează o femeie.

Dacă în mașinile femeilor domnesc tocurile, în ale bărbaților, șlapii au loc de cinste

"Ce aveţi, adidasi, şlapi? Papuci! Cum e sa conduceți cu papuci? E mai relaxant. Mai merge, poate și desculţ. Ca și cum ai merge pe iarbă, îți face o terapie la talpă", explică un bărbat.

Doar că relaxarea se poate întoarce, într-o fracțiune de secundă, într-un pericol adevărat.

"Într-o frânare de urgenţă, pot face diferenţa dacă maşina oprește înainte de trecerea de pietoni sau după aceasta. Dacă eu, dintr-un motiv sau altul, întârzii acţionarea pedalei de frână cu jumătate de secundă, acest aspect îmi va lungi distanța de frânare cu şapte metri, pentru doar jumătate de secundă în care papucul meu poate că alunecă de pe o pedală pe alta, se poate prinde sub pedale", explică Ionuţ Deliu, trainer conducere defensivă.

În multe ţări europene, încălţămintea nepotrivită la volan vine la pachet cu amendă. În Grecia, şoferii care conduc în şlapi sau asculţi pot fi sancționați cu până la 100 de euro. În Spania, amenzile ajung până la 80 de euro iar în Marea Britanie, sunt uriașe, pana la 5000 de lire. În România, în schimb, nu există niciun fel de sancțiune pentru tipul de incălţăminte purtat la volan.

Există o nuanță importantă în legea din România, când vine vorba de încălțămintea de la volan

"În situaţia comiterii unui eveniment rutier, a unui accident, dacă din anchetă se dovedeşte că lipsa încălţămintei a compromis controlul vehiculului, nu ai reuşit să conduci într-un mod adecvat, atunci eşti vinovat de accident", spune Dan Jianu, fost şef direcţia rutieră.

Așa că sfatul specialiștilor e simplu: la volan, lăsăm moda și confortul deoparte și alegem încălțămintea care ne ajută să avem cel mai bun control pe pedale. Ideală e cea care stă bine pe picior, cu o talpă subțire cât să simți pedala, dar aderentă cât să apeși sigur.