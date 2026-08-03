La restaurant cu meniu scurt este noul concept pe care tinerii îl preferă astăzi. O pagină de propuneri este suficientă încât să-i facă pe mulţi să devină fideli unor localuri. Noua generaţie vrea să meargă în mai multe locuri şi să testeze multe preparate, iar antreprenorii s-au adaptat noului obicei de consum. Astfel reduc risipa şi controlează mai bine costurile.

Un meniu foarte mic şi foarte eficient. Avem aici şi un preparat inspirat din filmul I Soprano.

La acest local cu specific italian, proprietarii au înţeles că puţin şi bun e reţeta câştigătoare.

"Meniul scurt vine ca urmare a faptului că oamenii sunt foarte nehotărâţi, în momentul în care le dai multe opţiuni nu mai ştiu ce să comande şi durează mult până se hotărăsc. E o eficientizare şi pentru noi şi pentru client. Publicul nu mai este deloc conservator şi alege preparate pe care nu le cunoaşte", spune Cătălin Potecaru, proprietar restaurant.

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La parterul unui bloc, câteva mese afară, câteva mese înăuntru, aceasta pare să fie noua reţetă a succesului în HoReCa. Funcţionează mai ales pentru generaţia tânără care nu mai stă foarte mult locului.

Tinerii preferă să colinde mai multe restaurante într-o zi, unde să încerce diferite reţete

"Legat de meniu, cu cât e mai scurt, cu cât ţi-e mai uşor să alegi! Mi se pare o idee foarte bună, mai ales în genul acesta de locaţie, pentru că e foarte vizitată şi fiind pe trotuar, lumea mai repede tinde să intre", explică o persoană.

"Tendinţa în HoReCa este să se renunţe la meniurile alea stufoase, cu multe pagini, care ofereau de toate şi locurile să devină specializate pe câte ceva. Astfel, tinerii într-o ieşire aleg să viziteze mai multe locuri, astfel încât să poată să mănânce vita cea mai bună, tarta, desertul sau cocktailul făcut corect în altă parte", menţionează Elena Platon, manager restaurant.

"Puţin şi bun. E interesant, chiar e mai plăcut aşa pentru că ai o varietate mai mare de locuri", spun oamenii.

Specialiștii în ospitalitate cred că un loc mic şi cu mâncare bună, aproape de casă, are şanse mai mari să supravieţuiască într-un an cu provocări financiare cum este acesta.