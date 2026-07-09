Trump gafează grav şi acuză "Republica Islamică Japonia" că a bombardat un portavion american

Gafă la nivel înalt. Donald Trump a confundat Japonia, un aliat de lungă durată al SUA, cu Iranul. Preşedintele american a declarat, în timpul unei întâlniri cu Volodimir Zelenski la summitul NATO, că "Republica Islamică Japonia" a lansat rachete asupra unui portavion american.

Trump a făcut această remarcă în timpul unei întâlniri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în capitala Turciei, Ankara, pe marginea unui summit NATO. "Am avut 111 rachete lansate de Republica Islamică Japonia", a spus Trump.

El a continuat şi a declarat că rachetele au fost lansate timp de o oră asupra portavionului Abraham Lincoln şi au fost interceptate.

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Şir de gafe la nivel înalt

Kyodo aminteşte că Japonia şi Statele Unite sunt aliaţi de lungă durată în materie de securitate şi au aprofundat cooperarea în abordarea ameninţărilor din partea unor ţări precum China şi Coreea de Nord. Japonia a menţinut, de asemenea, relaţii amiabile cu Iranul, adaugă sursa citată.

La rândul său, agenţia de presă EFE remarcă faptul că Trump a continuat să vorbească despre respectivul incident, fără a-şi corecta greşeala, şi a făcut şi alte gafe în declaraţiile sale, cum ar fi pronunţarea numelui platformei de socializare TikTok drept "TicTac".

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Mass-media americane, precum revista Forbes, au relatat despre gafele preşedintelui, care a împlinit 80 de ani în iunie.

Forbes a solicitat informaţii despre aceste gafe Casei Albe, care a răspuns cu o declaraţie a purtătorului de cuvânt al preşedintelui, Karoline Leavitt, în care s-a subliniat că Trump a avut o activitate "maraton" la summit, susţinând numeroase conferinţe de presă.