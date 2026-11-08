Oraşul de la noi în care terasele rămân deschise la 4°C⁠. Reacţia unor francezi: "E tot ce avem nevoie"

O cafea în Piaţa Sfatului, o privelişte superbă şi aer curat de munte. Sună ca un plan perfect de weekend. Cu o singură condiţie... să nu uiţi geaca groasă acasă, pentru că la Braşov, frigul chiar şi-a intrat deja în drepturi. Dar să ştiţi că asta nu-i împiedică pe turişti să se bucure de terase. Iar administratorii s-au adaptat şi ei. Au pregătit pături, încălzitoare şi băuturi numai bune să dezmorţească atmosfera.

La Braşov, sezonul teraselor se prelungeşte... cu puţin ajutor. Încălzitoarele de terasă, păturile sunt câteva din motivele pentru care chiar şi la 4, 5 grade celsius sunt clienţi pe terasă pe o asemenea vreme.

Cu alte cuvinte, dacă ai chef de o cafea în aer liber, nici frigul nu mai pare chiar atât de înfricoşător. Mai ales când ai şi puţin ajutor din partea gazdelor.

"Avem un număr mare de încălzitoare. Dacă stăm aproape de ele, clientul se simte bine, e ok. Se mai resimte frigul că e şi normal. La un 2, 3 grade lumea mai stă", a declarat Alexandru Matei, reprezentant restaurant.

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Şi se pare că strategia funcţionează. Unii turişti vin echipaţi corespunzător, alţii se bazează pe soluţiile găsite la faţa locului. Iar pentru cei obişnuiţi cu frigul, câteva grade în minus nu sunt un motiv să renunţe la plăcerea unei mese în aer liber.

"Sunt din Franţa şi acolo, uneori, e foarte frig, deci e ok. Am o geacă bună, deci e perfect. Mi-am luat o pătură. Acolo e încălzitorul, e tot ce avem nevoie ca să ne încălzim", spun doi turişti din Franţa.

Totuşi, nu mai e chiar aglomeraţia din mijlocul verii. Chiar şi aşa, terasele nu trag obloanele, ci se adaptează pentru perioada următoare.

"Terasele din Piaţa Sfatului vor rămâne deschise, pe jumătate, câte o umbrelă, două. Asta mai mult pentru turiştii care vin în Piaţa Sfatului, vin la Târgul de Crăciun. Va începe, categoric, cu ţuică fiartă, vin fiert", spune Horia Huluban, administrator restaurant.

Astăzi, la Braşov, temperaturile nu trec de 8 grade Celsius.