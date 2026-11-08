Au plătit biletele, și-au făcut bagajele, poate și-au luat şi concediu de la muncă, dar riscă să nu mai ajungă nicăieri. Zeci de mii de români sunt prinși în criza Dan Air, după ce compania a rămas fără dreptul de a mai opera zboruri. ROMATSA a reziliat contractul cu operatorul aerian din cauza datoriilor acumulate, iar toate aeronavele companiei vor rămâne la sol. Pentru pasageri, asta înseamnă planuri date peste cap și bani blocați în bilete pe care nu le mai pot folosi. Peste 11.000 de oameni s-au trezit deja fără rezervări, iar despăgubirile sau banii înapoi întârzie să apară. Iar problemele companiei se adâncesc. Instanţa a decis intrarea Dan Air în insolvență.

Peste 11 mii de oamenii s-au trezit cu notificări de anulare a călătoriilor. "Totul a început în luna mai. Am fost anunţat cu 15 ore înainte de plecare că zborul a fost anulat. Am fost nevoiţi să ne cumpărăm alte zboruri de avion, din moment ce aveam deja programate excursii, cazările erau deja plătite", spune un păgubit.

"Am anulat toate rezervările pe care Netopia nu le-a plătit către Dan Air", a declarat Matt Ian David, CEO DAN AIR.

Cei care s-au trezit cu banii daţi şi cu biletele... în aer au o singură soluţie: să solicite băncii refuz la plată. Pentru asta au nevoie de dovada plăţii şi de dovada anulării rezervării.

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Peste 11.000 de pasageri, afectați de criza Dan Air

"Există posibilitatea mare ca sumele să nu poate fi recuperate. Acest refuz de plată a fost în mare parte descoperit de pasageri din vremea falimentului Blue Air. În plus, faţă de călătoria neefectuată, pasagerii ar putea fi îndreptăţiţi şi la o compensaţie între 250 şi 400 de euro", a declarat Ramona Colea, CEO companie despăgubiri.

Criza companiei a început în octombrie, când Dan Air trebuia să plătească o datorie de 10 milioane de euro către Administrația Fondului de Mediu. Pentru că nu avea bani, firma băcăuană a cerut insolvenţa. O zi mai târziu, compania care înregistra plăţi cu cardul în numele Dan Air a blocat toţi banii încasaţi de la pasageri - peste 930.000 de euro plus garanții de 440.000 de euro.

"Prioritatea NETOPIA rămâne în continuare protecția pasagerilor care au plătit cu cardul." sursa: comunicat Netopia.

Într-un comunicat, Netopia spune că banii sunt destinaţi rambursărilor şi că instanța a respins deja cererea Dan Air de deblocare a fondurilor. Ieri, Tribunalul Bucureşti a decis intrarea în insolvenţă a companiei aeriene.

Dan Air are datorii și către ROMATSA. La prânz, a expirat ultimatumul pentru plata restanțelor în valoare de 500 de mii de euro. Serviciile urmau să fie sistate de la miezul nopții, dar directorul Dan Air susţine că Romatsa a reziliat deja contractul.

"Nicio aeronavă Dan Air nu poate decola de pe niciun aeroport din România. E foarte josnic, o instituţie a statului să se preteze la un astfel de tertip juridic! Acum 10 minute. Sunt 35 de mii de pasageri care urmează a fi afectaţi de o decizie", a declarat Ramona Colea, CEO companie despăgubiri.

"Traversăm cu toţii o perioadă extrem de nefastă în aviaţie. Dacă noi, în martie, plăteam kerosenul 800 de dolari pe tonă, acum plătim undeva la 1900 de dolari. Doar de aici începe un adevărat dezechilibru", a declarat Marius Popescu, expert în aviaţie.

Dan Air este ultima companie românească cu zboruri regulate care încă funcţiona fără subvenţii de la stat. AnimaWings a intrat în insolvenţă luna trecută, iar Blue Air, care anunţase iniţial doar o oprire temporară nu a mai revenit pe piaţă. TAROM e singura companie românească încă pe linia de plutire. Dar nici ea nu este ferită de probleme. Dacă nu dovedește că poate fi profitabilă, din luna decembrie, riscă să piardă ajutorul de stat.